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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 15:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 15:30

Özel Dilan Polat Polikliniği'ne (Ataşehir DP) polis baskını! Arama yapılıyor | VİDEO HABER

MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait 15 şirkette Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve vergi müfettişleri aramalarda bulunuyor. Polis ekipleri Ataşehir'deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği'ne geldi. Ekiplerin, içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekliyor. El koyulan materyaller polis ekiplerince götürülmeye başlanırken Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın cep telefonlarına da el konularak inceleneceği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait şirketlerde polislerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında yapılan ihbar üzerine "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yapıyor. Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler inceleniyor.

Bu arada, polis ekipleri Ataşehir'deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği'ne geldi. Ekiplerin, içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekliyor.

El koyulan materyaller polis ekiplerince götürülmeye başlanırken Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın cep telefonlarına da el konularak inceleneceği öğrenildi.

- Polat ailesinin avukatından açıklama
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Polat ailesinin avukatı Vahit Kaya, konuyla ilgili gizlilik kararının bulunduğunu iddia ederek, "Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece Mali Şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Dilan Polat'ın burada olmadığını söyleyen Kaya, "PersonelİN telefonuna el koymaya çalışıyorlar, bütün yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukat olarak böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu nedenle çalışanlarla polisler arasında zaman zaman gerginlik olduğunu, ceza avukatı olarak böyle bir uygulamayı görmediğini belirtti.
Savcılığın sadece "inceleyin" ifadesini kullandığını söyleyen Kaya, "Bunlar personelin bütün telefonlar koymaya çalışıyorlar yani. Bütün yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda. Gerçekten mağdur olan bir şirket, bir insanın ve onların çalışanlarını da mağdur ediyorsunuz. Personelin cep telefonlarına el koymaya çalıştılar, engelliyoruz" dedi.

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