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Dev petrol arama platformu

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

13.04.2020 11:36

Romanya'dan çıkarak İspanya'ya giden 36 bin 863 groston ağırlığındaki ve 115 metre uzunluğundaki petrol arama gemisi Scarabeo 9, İstanbul Boğazı'ndan geçerek yoluna devam etti. Geminin geçişi sırasında Boğaz'da üst düzey güvenlik önlemleri alındı.


Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Bahama Adaları bayraklı 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik ediyor. Geminin İspanya'ya gittiği öğrenildi.

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