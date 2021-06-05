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Dev engerek yılanlarının dansı görüntülendi |VİDEO

Dev engerek yılanlarının dansı görüntülendi |VİDEO
05.06.2021 01:24
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Erzurum'un Olur Çataksu köyünde Engin Atmaca, Çataksu köyünde tarlasını sulamaktan gelirken yol ortasında danseden iki engerek yılanını görüntüledi. Engin Atmaca, “Geçen gün yukardan tarla sulamaktan geliyordum burada iki tane engerek yılanı denk geldi. Koşarak arabamdan cep telefonumu aldım çekmeye başladım yaklaşık 20 dakika boyunca dans ettiler. Daha sonra yoldan çıkmayınca arabayla seslendim yolu açsınlar da geçeyim diye bekledim daha sonra ayrılıp dikenlerin içine gittiler, ben de geçtim yoluma devam ettim. Ama çok güzel görüntülerdi” dedi.


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