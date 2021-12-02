Haberler Yaşam Videoları D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahısa 6 bin 700 TL para cezası verildi

D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahısa 6 bin 700 TL para cezası verildi

D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahısa 6 bin 700 TL para cezası verildi
02.12.2021 12:47
Ana Sayfa 00:42
Terörist Emrah Adıgüzel ve...
Ana Sayfa 03:43
İstanbul'da 5 milyon 500 bin...
Ana Sayfa 11:59
Kasım ayı ihracatında rekor...
Ana Sayfa 00:45
Eski sevgilisini vurdu...
Ana Sayfa 01:59
Kavcıoğlu yatırımcılarla...
Ana Sayfa 00:15
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan...
Ana Sayfa 00:57
Erzurum’da termometreler...
Ana Sayfa 00:53
Baleye dönen Ebru sosyal medya...
Ana Sayfa 00:58
Taşımacılıkta son nokta, ölüme...
Ana Sayfa 00:56
Okula dalan pitbull dehşet...
Ana Sayfa 05:08
Feci kaza! Bariyer ok gibi...
Ana Sayfa 11:21
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...

D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 6 bin 700 TL cezai işlem uygulanıp, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak (Drift)" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 06.11.2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesi D-100 karayolu üzeri Cennet mevkiinde bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü öğrendi. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün M.D. olduğu anlaşıldı. M.D. ekipler tarafında kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahsa, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 6 bin 700 TL cezai işlem uygulanıp, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Şahsın drift atması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA