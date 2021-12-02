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İstanbul'da yılbaşı öncesi 10 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi 10 ton sahte alkol ele geçirildi
02.12.2021 12:37
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Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 10 ton sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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