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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 19:16

Çorum'da FETÖ operasyonunda 10 kişi paketlendi!

Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 'Kıskaç' operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince il genelinde FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Çorum'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik başlatılan "Kıskaç" operasyonu kapsamında Çorum'da, örgüt faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince il genelinde FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

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