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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 19:28

MSB duyurdu! 'TCG Anadolu' bir kez daha halkla buluşacak

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açılacak olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ‘TCG Anadolu’, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 'TCG Anadolu'nun 27-28 Ekim tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanı ve 334 metre kule yüksekliğiyle, 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 'TCG Anadolu' gemisine F-495 borda numaralı 'TCG Gediz' fırkateyni ve Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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