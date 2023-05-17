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Çorum'da baba-oğlun bıçaklandığı kavga kamerada

Çorum'da baba-oğlun bıçaklandığı kavga kamerada
17.05.2023 03:57 - Son Güncelleme: 17.05.2023 04:39

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Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
Olay, Pazartesi Pazarı içerisinde bulunan bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert P. ile Emirhan O. ve babası Ahmet O. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert P. yanında bulundurduğu bıçak ile önce Emirhan O.'yu daha sonra babası Ahmet O.'yu yaraladı. Kavga esnasında bıçağı elinden alınan Mert P., grup üyelerinden birisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kavga anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında yaşanan kavga saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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