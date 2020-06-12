Çorum'da "aslan" iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

12.06.2020 17:57

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılacak. Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı. İşte Çorum'u ayağa kaldıran haberin detayları...

Ormanlık alanda görüldüğü iddia edildi, köylüler aslan avına çıktı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Emirhalil köyü kırsalında geçtiğimiz günlerde aslan görüldüğü ddia edilmiş, bunun üzerine bölgeye fotokapanlar yerleştirilmişti.

Birkaç hayvanın telef olması ve bir çobanın çektiği fotoğraf, iddiaları güçlendirince köy halkı toplu olarak aslan aramaya başladı.

Tedirgin olan köylüler, dürbün ve tüfekle alanda iz sürüyor.

80 haneli ve yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyde, hem dronelu hem de fotokapanlı taramalar devam ediyor.