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Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı!

Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı!
29.03.2021 01:07
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Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3’ü sağlık görevlisi  7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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