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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Dev gemi geçiş yaptı

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Dev gemi geçiş yaptı
28.03.2021 13:51
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Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 152,5 metre uzunluğundaki Güney Kore bayraklı gemi, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı’na doğru yol aldı. Geminin liman vinci taşıdığı öğrenildi.


Çanakkale Boğazı'ndan geçen Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli liman vinci taşıyan gemi, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na doğru yol aldı. Geminin üzerindeki vinçlerin yüksekliğinin 65 metre olduğu öğrenildi.

Çin'in Dalian Limanı'ndan, Tekirdağ'da bulunan Asyaport Limanı'na 65 metre yüksekliğinde liman vinci götüren Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli gemi, saat 11.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 152.5 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki yük gemisi 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun altından özel izin ile geçti. Süper vinçlerin (STS), Asyaport'un kapasite artırımı için sürdürmekte olduğu yatırım kapsamında alındığı bildirildi.

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