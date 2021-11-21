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Çocuklarının gözü önünde doktora saldırmaya çalıştı

Çocuklarının gözü önünde doktora saldırmaya çalıştı
21.11.2021 12:01
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Beydikdüzü’nde bir şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. Eşi ve çocuğunun bağırışlarına aldırmayan adamı hastanenin güvenlik görevlileri güçlükle durdurabildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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