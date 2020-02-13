CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek tip yemek talimatı da şov çıktı! İBB'de dudak uçuklatan yemek bütçesi! |Video 13.02.2020 12:11

Yerel seçimlerin ardından mazbatayı aldığı gibi şovlara başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek tip yemek gösterisinin de boşa olduğu ortaya çıktı. İBB’nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı öğrenildi. Söz konusu menüde antrikotun önemli yer kaplaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle sosyal medyada musakka-antrikot savaşı olarak karşılık bulan görüntüler hafızalardaki yerini korurken İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İçinde antrikotun da bulunduğu yemek menülerine 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

Bu talimatın senaryo olduğu sonradan ortaya çıkmış, İmamoğlu konuyla ilgili bir açıklama daha yapamamıştı.

BAŞKAN DEĞİL ADETA ŞOVMEN!

İmamoğlu'nun bu şovu hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

Vatandaşın birçoğunun ilk defa ismini duyduğu mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı.

AYRILAN BÜTÇE DUDAK UÇUKLATTI!

Listede antrikotun da bulunması "İBB'deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı" şeklinde yorumlandı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi.

Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi. İhale maddesinde Yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.