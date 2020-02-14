İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik fahiş zam uygulaması İstanbullunun yaşam standartlarını düşürdü. Bir İstanbullunun ortalama işe gidiş geliş maliyetinin ne olacağını A Haber ekibi çeşitli güzergahlarda yolculuk yaparak hesapladı. İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti yaklaşık olarak 20 lira. Kartal'dan Beşiktaş'a ulaşmanın maliyeti 11 lira 20 kuruş. Metro 3 lira 50 kuruş, metrobüs 5 lira 20 kuruş. Uzunçayır-Zincirlikuyu arası 4 lira… Metrobüsten otobüse geçiş 2 lira 50 kuruş. İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti….
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun fahiş ulaşım zammından sonra İstanbullunun günlük işe gidiş geliş ulaşım maliyeti 20 TL! /Video14.02.2020 13:58
- CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun fahiş ulaşım zammından sonra İstanbullunun günlük işe gidiş geliş ulaşım maliyeti 20 TL! /Video
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- CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun fahiş ulaşım zammından sonra İstanbullunun günlük işe gidiş geliş ulaşım maliyeti 20 TL! /Video
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