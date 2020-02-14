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Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

14.02.2020 15:10

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olma ihtimaline karşı arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.


Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

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