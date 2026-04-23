Ceza yiyen alkollü sürücü ekiplere önce ‘teşekkür’ etti sonra zorluk çıkardı

Alkollü Sürücüden Polise Hem Teşekkür Hem Zorluk

Kayseri'nin Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, H.Ö. idaresindeki 34 DUG 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaza sonrası yolda kalan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2.55 Promil Alkollü Çıktı

Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin yaptığı alkol ölçümünde, sürücü H.Ö.'nün yasal sınırın çok üzerinde, tam 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

"Teşekkür Ederim" Dedi, Ehliyetini Alıp Kaçmaya Çalıştı

İşlemler sırasında şaşkınlık yaratan anlar yaşandı. H.Ö., önce kendisini yakalayan ve işlem yapan polis ekiplerine "yardımcı oldukları için" teşekkür etti. Ancak hemen ardından, ekip aracındaki masanın üzerinde duran ve el konulan ehliyetini gizlice alıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışarak polislerin sabrını zorladı.

Karakola Gideceğini Öğrenince Direndi

Alkol miktarının 1 promilin üzerinde olması nedeniyle "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem yapılacağını ve ifade vermek üzere karakola götürüleceğini öğrenen H.Ö., bu kez ekiplere zorluk çıkardı. Polislerin ikna çabalarına direnen alkollü sürücü, güçlükle ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.