Mardin’de kız kaçırma iddiası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

