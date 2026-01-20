Çerkezköy'de feci kaza! Servis araçları kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada tansiyon yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Ş. kontrolündeki 59 S 8618 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Y. idaresindeki 59 S 2048 plakalı midibüs çarpıştı.

19 Kişi Yaralandı, Soruşturma Başlatıldı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1'i şoför toplam 19 kişi yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay Yeri: Hükümet Caddesi, Çerkezköy

Yaralı Sayısı: 19

Müdahale: Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.