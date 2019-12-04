Ceren Özdemir cinayetinin katil zanlısı böyle yakalandı

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in toprağa verilişinden dakikalar sonra genç kızın katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın bıçaklayarak öldüren katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte katil zanlısının gözaltına alınma görüntüsü...
Balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı saklandığı evde yakalandı. Söz konusu kişi gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaraladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
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