Ceren Özdemir'in gözaltına alınan katil zanlısı kamerada 04.12.2019 16:57

Ordu'da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayeti soruşturmasında bir şüpheli yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken bir polisi bıçaklayarak karnından yaraladı. İşte 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahsın güvenlik kamerasına yakalandığı anın görüntüsü...

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.