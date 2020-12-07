Haberler Video Yaşam Videoları "Cenazemiz vardı" dediler kahvehanede oyun oynarken yakalandılar! İstanbul'da pes dedirten olay

"Cenazemiz vardı" dediler kahvehanede oyun oynarken yakalandılar! İstanbul'da pes dedirten olay

07.12.2020 10:47
Ana Sayfa 03:03
Borsa haftaya düşüşle başladı
Ana Sayfa 00:24
Haftanin ve Zap bölgesinde 11...
Ana Sayfa 00:47
Herkes şaşırdı! Walison'ın...
Ana Sayfa 01:36
Meteorolojiden o illere...
Ana Sayfa 04:53
Sokağa çıkma kısıtlaması sona...
Ana Sayfa 00:41
Maria ile Mustafa
Ana Sayfa 00:45
İşte EDHO yeni bölüm fragmanı....
Ana Sayfa 00:47
Böyle bir dayak şekli yok...
Ana Sayfa 07:17
İkinci elde 8 ay sonra ilk!...
Ana Sayfa 02:48
Limon üreticisinden marketlere...
Ana Sayfa 00:52
Benzinlikte panik anları! Bir...
Ana Sayfa 01:13
Milyoner'de dramatik veda!

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi.


Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.


"Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları