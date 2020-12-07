HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı | 7 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayıyla pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.



HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı







EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı







İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu







ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



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