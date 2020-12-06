"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" ifadelerine yer verdi.