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    • 06.12.2020 19:45
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu |

    Son dakika haberi... 6 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

    "AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" ifadelerine yer verdi.

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu