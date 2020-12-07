SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama: 37 bin 614 kişiye ceza kesildi

Açıklamada, 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı 21.00'den bugün 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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