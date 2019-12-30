Canlı yayında türkü söylerken bayıldı |Video 30.12.2019 14:56

Edirne'de, yerel televizyonda yayınlanan ‘Ali Akartürk ile Türküler’ programına konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu’ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okudukları sırada bayıldı. Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik’de grupla birlikte türküler söyledi.

Edirne'de bulunan tek yerel televizyonda yayınlanan yerel sanatçı Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu oldu.

Grup üyelerinden Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okudukları sırada bir anda yere yığıldı. Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı.

Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik'de grupla birlikte türküler söyledi.