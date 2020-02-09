Buz pistine dönen yolda kazalar üst üste geldi 09.02.2020 07:14

Karabük'te etkili olan kar yolları buz pistine çevirdi. Özellikle rampa inmekte zorlanan sürücülerin yaptığı kazalar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı sonrası adeta buz pistine dönen yolda kazalar birbiri ardına geldi.

Karabük'te önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklığının da düşmesi sonrası yollarda olan buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. 5000 evler Cumhuriyet Mahallesinde 36. ve 53 caddelerin kesiştiği rampa inmekte zorluk çeken sürücülerin yaptığı kazalar İHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü sağlamakta zorluk çeken sürücülerin kazaları ise ardına ardında geldi. Kentin bir çok bölgesinde meydana gelen kazalarda ise maddi hasarlar oluştu.

Buz pistine dönen yollarda en çok vatandaşlar eğlendi

Kar yağışının etkisinin ardından oluşan buzlanmalar sonucu özellikle mahalle aralarında bulunan yokuş yollarda ise vatandaşlar doyasıya kayak yaptı. Ellerine aldıkları poşetlerle çocukları ile birlikte metrelerce aşağıya kayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı.