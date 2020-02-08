Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturdu. Depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda devletin tüm kurumları seferber oldu.
Depremzedeler için tüm kurumlar seferber oldu! 'Psikososyal destek ekipleri' devrede08.02.2020 22:08
- Depremzedeler için tüm kurumlar seferber oldu! 'Psikososyal destek ekipleri' devrede
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