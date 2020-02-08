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Depremzedeler için tüm kurumlar seferber oldu! 'Psikososyal destek ekipleri' devrede

Depremzedeler için tüm kurumlar seferber oldu! 'Psikososyal destek ekipleri' devrede

08.02.2020 22:08

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturdu. Depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda devletin tüm kurumları seferber oldu.


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