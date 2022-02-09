Van'da karla gelen güzellik

Van’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüleri getirdi. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van'da da hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olamaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken yüzlerce mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kenti beyaza bürünürken bu eşsiz güzellikler drone ile görüntülendi.