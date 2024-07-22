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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 14:39 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 14:39

Bursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan işçiler, kepçeyi havuza çevirdi

ursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Suyun içinde oturan işçiler, karpuz keyfi yaparak serinledi. Gemlik'te de sıcaktan bunalan köpekler denize girdiler. İznik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler 40 derece sıcaktan bunaldı. Çare olarak kepçenin küreğine su dolduran işçiler, havuz keyfi yaptı. Kimisi suyun içinde karpuz yerken, kimisi de su içinde arkadaşına masaj yaptı. İşçiler, kepçeyi havuza çevirerek serinlediği anları amatör kamera ile ölümsüzleştirdi.

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