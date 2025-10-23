Bursa'da yaya geçidinde dehşet kamerada: Kırmızıda geçen adama çarpan kurye kaçtı

Bursa'nın Mudanya Asfaltı üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, hem yaralanmaya hem de trafikteki duyarsızlığa dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde kendisine kırmızı ışık yandığı halde karşıya geçmek isteyen A.K., hızla gelen motosikleti fark edemedi. 16 BFP plakalı motosikleti kullanan kurye C.C. (22), yaşlı adama çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle A.K. kanlar içinde yere yığıldı.

DUYARSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı yayanın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, trafikteki diğer sürücülerin duyarsızlığı dikkat çekti. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adama rağmen, birçok otomobilin ve motosikletlinin durmadan yoluna devam etmesi, tanıkların ve kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu.

KURYE POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan motosikletli kurye C.C. (22), iddiaya göre bir süre sonra Mudanya Emniyetine giderek durumu anlattı. Kuryenin polise, "Çarptığımı ilk başta fark etmedim, sonrasında fark edince size geldim" dediği belirtildi. İfadesi alınan kurye, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kazanın tanıklarından Tamer Hasırcıoğlu, "Dışarı çıkınca amcayı yerde kan içinde gördüm. Oradan geçen bir abi, kuryenin çarpıp kaçtığını söyledi. Hemen gelen arabaları durdurduk, üzerinden geçmesinler diye uğraştık. Amcaya çok üzüldük," diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı. Esnaf Zülküf Özer ise bölgedeki kazaların sık sık yaşanmasından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.