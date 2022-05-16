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Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
16.05.2022 10:26

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarına misafirliğe gelen bir grup gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. aKazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.

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