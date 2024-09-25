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Bursa’da polise silah çeken eski boksör saatlerce direndi! Özel harekat operasyonuyla yakalandı! Baskın anı kamerada!
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Bursa’da polise silah çeken eski boksör saatlerce direndi! Özel harekat operasyonuyla yakalandı! Baskın anı kamerada!

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:53

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski boksör İsmet Kahraman, gece saatlerinde yüksek sesle müzik açarak mahalleyi rahatsız etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine silah çeken Kahraman, Özel Harekat Timleri tarafından kapı kırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınırken basın mensuplarına "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi.

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı.

Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli içeri girmek isteyen ekiplere bir türlü izin vermedi. Son çare olarak olay yerine gelen Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak aldığı şüpheliyi ekiplere teslim ederken, basın mensuplarını gören saldırgan, "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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