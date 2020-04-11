Bursa'da pes dedirten olay! Koronavirüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direnip doktorla tartıştı 11.04.2020 10:15

Son dakika haberi... Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Korona şüphesi olan hasta, "maske takmalısın" uyarısı yapan doktora "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.