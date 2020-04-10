Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı mı? İstanbul, Ankara maske dağıtımı ne zaman başayacak? | Video 10.04.2020 13:13

Eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara eczanelerden maske dağıtımı için vatandaşlar araştırma yapıyor. Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımı eczanelerden de yapılacak. Maske dağıtığımı için vatandaşa sms ile kod gönderilecek. Kod sayesinde maske alınabilecek. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerden yapılacak ücretsiz maske dağıtımı hakkında konuştu. Sarıalioğlu, ücretsiz maskelerin dün İstanbul'da bugün ise Ankara'daki dağıtım kanallarına ulaştığını eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul Ankara maske dağıtımı başladı mı? Eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İlk etapta İstanbul ve Ankara illerinde eczaneler maske satışına başlayacak. Sokağa, markete veya toplu taşımaya çıkmak için maskeye ihtiyacı olan vatandaşlar, ücretsiz maske dağıtımından faydalanmak istiyor. Peki, eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul Ankara eczanelerden maske dağıtımı başladı mı? İşte flaş açıklama!

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kararın ardından 'Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?' sorusu da yanıtını buldu.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz maske dağıtımın bugün başlayacağını söyledi. Sarıalioğlu, dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de uygulamanın başlayacağını belirtti.

MASKELER NASIL ALINACAK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

CERRAHİ MASKE NEDİR?

Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.

Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı.

Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı.

Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET ADRESİNDE

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

MASKE SİPARİŞİ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?

E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.

Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.