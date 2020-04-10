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    • 10.04.2020 08:57
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    virüs toplanıyor! Gözler Bakan 'nın yeni açıklamasında

    Son dakika haberi... virüs saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak.

    Gözler Bakan Koca'dan gelecek açıklamada
    virüs bugün bir kez daha saat 16.00'da video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.



    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
    Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , 'Türkiye Günlük Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.


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