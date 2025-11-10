PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da otomobil, önce direğe ardından minibüse çarparak savruldu: 6 yaralı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce trafik levhası direğine, ardından servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhası direğine, ardından Mustafa Kestane yönetimindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sağ ön koltuktaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi bir süre kısmen trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

