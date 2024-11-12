PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da korkutan yangın büyümeden söndürüldü
Haberler Yaşam Videoları

Bursa'da korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 21:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler işyerini saran alevlere müdahale ederek, diğer işyerlerine sıçramadan yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, imalathanede maddi hasar oluştu.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Afyonkarahisar'da acı olay! Babasının kullandığı tıra arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti
12.11.2024Salı
Köylüler kayalıklarda mahsur kalan ineği 10 saatlik çalışmayla kurtardı
12.11.2024Salı
Bodrum'da cinnet anları: Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var
12.11.2024Salı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
11.11.2024Pazartesi
Bayburt'ta yayla evine gelen davetsiz misafir kamerada
11.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis soruşturması 01:23
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması
11.11.2024Pazartesi
Annenin, uygunsuz görüntülerini oğlunun adına açtığı sosyal medya kanalında sattığı olaya ilişkin inceleme 02:59
Annenin uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından sattığı olaya iliskin inceleme
11.11.2024Pazartesi
Çin’de feci olay! Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü 04:22
Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü
12.11.2024Salı
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz’ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı 00:39
İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
12.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA