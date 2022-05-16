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Bursa'da ibadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

Bursa'da ibadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor
16.05.2022 10:04

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İstanbul'un fethinde burçlara bayrak diken Ulubatlı Hasan'ın köyündeki 614 yıllık tarihi cami 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı. Uluabat Gölü kenarındaki tarihi cami ve manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde 1408 yılında yaptırılan Valide Sultan Camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadet açıldı. Tarihi camiyi ve etrafındaki doğal güzellikleri görmek isteyen vatandaşlar Uluabatlı Hasan'ın köyüne geliyor. Tarihi caminin yanından akan Mustafakemalpaşa çayı ve yeşile bürünen ova tarihi camiye ayrı bir güzellik katıyor. Buraya gelen vatandaşlar tarihi camide ibadetlerini yaparken etrafındaki doğal güzelliklerini keyfini çıkartıyor.

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