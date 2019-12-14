Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi 14.12.2019 10:54

Bursa'da bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın, sinir krizi geçirerek, önce basın mensuplarının aracına saldırdı ardından reklam panolarının arkasına saklanarak ağladı.

Olay Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A. ile sürücü B. K. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesiyle sürücü B. K. yanında oturan Ayşe A.'ya önce tokat attı, daha sonra seyir halindeyken otomobilden attı.Yol ortasında bayılan Ayşe A. vatandaşlar tarafından ayıltılırken, sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızı hastaneye götürmek istedi. Fakat genç kız panoların arkasına geçerek saklandı. Polis ekipleri Ayşe A'yı ambulansa götürdü. Genç kız, "O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?" diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.