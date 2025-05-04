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Bursa İnegöl’de motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı
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Bursa İnegöl’de motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 23:07:02

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde , saat 18.30 sıralarında, Şerif E. (28) yönetimindeki 16 MC 3148 plakalı motosiklet , karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Zeynep S. (47) yönetimindeki 16 BAH 503 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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