Burdur’da traktör kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 9.05.2025 20:55:24

Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz köyü yolu üzerinde, saat 17.15 sıralarında, Yeni TOKİ binaları yakınlarında, Süleyman Yavuz (60) idaresindeki 15 AU 853 plakalı Massey Ferguson marka traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje, ardından şarampole devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından, traktör ve su tankı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.