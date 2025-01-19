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Burdur’da sollama kazası: Araç tarlaya uçtu! 4 yaralı
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Burdur'da sollama kazası: Araç tarlaya uçtu! 4 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 22:07

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyü yakınlarında, sollama sırasında iki otomobilin birbirine sürtmesi sonucu Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi. Kazada, yabancı uyruklu sürücü Hossein A. ve araçtaki Mahdi A., Nasrin S., Emiliya A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve tarlaya devrilen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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