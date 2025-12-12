PODCAST CANLI YAYIN
Dayı ile yeğenin öldüğü Bulancak'taki kaza kamerada

Giresun’un Bulancak ilçesinde mezar yeri bakmak için yola çıkan dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin yoldan çıkarak dereye uçtuğu ve suyun metrelerce havaya fışkırdığı anlar yer aldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bulancak ilçesi Kovanlık–Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Pazarsuyu Deresi'ne uçtu.

Dayı ve Yeğen Hayatını Kaybetti

Araçtan savrularak dereye düşen sürücü Emin Yılmaz akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Otomobilde sıkışan dayısı Raif Şimşek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Emin Yılmaz'ın cansız bedeni, dalgıç ekiplerince kazadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mezar Yeri Bakmaya Gittikleri Ortaya Çıktı

Hayatını kaybeden dayı ile yeğenin, kısa süre önce vefat eden Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'de mezar yeri bakmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Duygulandıran Sosyal Medya Paylaşımı

Emin Yılmaz'ın kazadan saatler önce sosyal medya hesabından, 28 yıl önce hayatını kaybeden babası için "Nur içinde yat babam" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cenazeler Gözyaşlarıyla Defnedildi

Raif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz için Teyyaredüzü Mahallesi Serpile Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Dayı ile yeğen, cuma namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Feci Kaza Anı Kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin yoldan çıkarak dereye uçtuğu ve suyun metrelerce havaya fışkırdığı anlar yer aldı.

