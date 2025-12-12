Antalya'da acı olay! Tırın altında kalan karayolları işçisi hayatını kaybetti

Kaza, Antalya - Alanya D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Göksel Koşar'ın kullandığı 07 CHH 373 plaka 07 BIJ 187 dorse plakalı lojistik firmaya ait tır Manavgat çevreyolu köprüsüne 250 metre mesafede Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprüde yapılacak çalışma nedeniyle yolda yönlendirme ve dubalama işlemi yapan, taşeron firmada çalışan Ali Andıç'a çarparak altına aldı. Kazan'ın ardından ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine ait kurtarıcı 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.



Tırın altından ekipler tarafından çıkarılan talihsiz işçi Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Ali Andıç'ın kaza yaptığını duyan yakınları Manavgat Devlet hastanesine Akın ettiler. Ali Andıç'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Tır sürücüsü olayın ardından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.