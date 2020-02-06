Bolu'da feci kaza! TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte çıkarıldı 06.02.2020 07:16

BOLU'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın sürücüsü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı TIR, önündeki Oğuzhan Şimşek'in kullandığı 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, Ariş'in kullandığı TIR'ın sürücü kabini yerinden çıkarak önündeki TIR'ın dorsesinin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, İtfaiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Sedat Ariş, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ariş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ariş'in iyi olduğu öğrenildi.





Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.