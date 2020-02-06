Adana'da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı 06.02.2020 07:18

Adana’da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis benzinin döküldüğü şişede parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.