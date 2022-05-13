Boğazına su kaçan 2 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yükselen ateşini düşürmek için annesi banyo yaptırırken nefes borusuna su kaçması sonucu bilincini kaybeden Zeynep Mira Çay'ı (2), götürüldüğü eczanede, eczacı teknisyeni Rabia Gürsül (32), 'Heimlich manevrası' ile hayata döndürdü. Gürsül, "Birden kapıya çıkınca kucakta baygın halde bir çocuğu gördüm ve çocuğu kucağıma verdiler. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Saçlarının ıslak olduğunu görünce su yuttuğunu düşündüm. Ters çevirip hemen Heimlich manevrası yaptım. Gözleri kaymış ve baygın haldeydi. Müdahalenin ardından öksürüp kendine geldi" dedi.