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Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park yeri ve korna yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi vuruldu, 1’inin hayati tehlikesi var.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park yeri meselesi ve korna tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında trafikte park yeri ve korna çalma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların çekildiği olayda Muhammet B. (42) ve Mehmet İ. isimli iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kasık bölgesine 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Muhammet B.'nin, tarafları ayırmaya çalışırken vurulduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yol ortasında yatan Muhammet B.'yi güneşten korumak için mahalleli bir şemsiye getirdi, kanamayı durdurmak için yoğun çaba sarf edildi. Mehmet İ. ise bacağından yaralanarak özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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