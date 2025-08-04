Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde durakta bekleyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan 55 yaşındaki İsmail Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ağustos akşamı Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, durakta bekleyen Cesur'a yaklaşan bir kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan Cesur kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Cesur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından toprağa verildi.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın Cesur'a ateş açtığı ve çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.