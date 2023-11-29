SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:51

Bodrum cinayet haberi son dakika: Rus anne ve kızı ölü bulundu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi
29.11.2023Çarşamba
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı!
29.11.2023Çarşamba
Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu: 11 kişilik mürettebat varagele yöntemiyle kurtarıldı
29.11.2023Çarşamba
Esenyurt'ta binanın alt katında yangın paniği!
29.11.2023Çarşamba
Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada!
29.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 29 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (29 Kasım 2023)
29.11.2023Çarşamba
TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA’lar... 36:55
TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri?
29.11.2023Çarşamba
Kardeşlerim 107. bölüm fragmanı yayınlandı! “Evleniyoruz biz…” 00:30
Kardeşlerim 107. bölüm fragmanı yayınlandı!
29.11.2023Çarşamba
Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı! 04:28
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı!
29.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA